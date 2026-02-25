Nordex Aktie

39,08EUR 4,02EUR 11,47%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

25.02.2026 08:42:08

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen übertroffen und der Cashflow sei stark gewesen, schrieb Ajay Patel am Mittwoch. Der Ausblick für das operative Ergebnis 2026 liege um 17 Prozent über dem Konsens. Insgesamt sieht er das mittelfristige Ergebnisbild komplett neu gezeichnet./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,20 € 		Abst. Kursziel*:
-11,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,72%
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nordex AG

