NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 470 auf 500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
