NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Mittwoch. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST



