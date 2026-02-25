Iberdrola Aktie

19,88EUR -0,08EUR -0,40%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

25.02.2026 09:27:58

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Mittwoch. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,94 € 		Abst. Kursziel*:
-14,77%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,47%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

