Heidelberg Materials Aktie
|200,10EUR
|-1,30EUR
|-0,65%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
25.02.2026 08:58:50
Heidelberg Materials Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf den Ausblick reagieren, schrieb Tom Zhang am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Entscheidend sei, welche Preisannahmen dem zugrunde lägen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197,65 €
|
Abst. Kursziel*:
34,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
201,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
14:23
|ROUNDUP 2: Heidelberg Materials peilt bei operativem Gewinn erneut Rekord an (dpa-AFX)
|
12:06
|AKTIE IM FOKUS 2: Heidelberg Materials schwach - Ausblick kein Stimmungsheber (dpa-AFX)
|
11:33