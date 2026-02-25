Heidelberg Materials Aktie

200,10EUR -1,30EUR -0,65%
Heidelberg Materials

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

25.02.2026 08:58:50

Heidelberg Materials Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Die Anleger dürften leicht negativ auf den Ausblick reagieren, schrieb Tom Zhang am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Entscheidend sei, welche Preisannahmen dem zugrunde lägen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
197,65 € 		Abst. Kursziel*:
34,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
201,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

