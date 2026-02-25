HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 145 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegen laut Malte Schaumann, dass die Treiber für Umsatz und Ergebnis des Chip-Herstellers vollständig intakt sind, wie er am Mittwoch schrieb./rob/bek/ag



