WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 145 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegen laut Malte Schaumann, dass die Treiber für Umsatz und Ergebnis des Chip-Herstellers vollständig intakt sind, wie er am Mittwoch schrieb./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
