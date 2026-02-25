Diageo Aktie

20,40EUR -1,00EUR -4,67%
Diageo

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

25.02.2026 09:51:09

Diageo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Edward Mundy am Mittwoch. Im Fokus stehe nun die Frage, ob das Management die Messlatte für das Ergebnis im kommenden Jahr niedriger legt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,99 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:51 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Diageo Outperform Bernstein Research
24.02.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
