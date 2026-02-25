Diageo Aktie
|20,40EUR
|-1,00EUR
|-4,67%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Edward Mundy am Mittwoch. Im Fokus stehe nun die Frage, ob das Management die Messlatte für das Ergebnis im kommenden Jahr niedriger legt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:56
|Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08:20
|New Diageo boss cuts dividend as Guinness maker’s sales slide (Financial Times)
|
24.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.02.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,20
|-5,61%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|10:50
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|10:28
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:11
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:16
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:06
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital