HSBC Holdings Aktie

15,20EUR 0,34EUR 2,29%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

25.02.2026 07:12:53

HSBC Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 1120 Pence auf "Hold" belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Konsensschätzung um neun Prozent übertroffen, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch. Profitiert habe die Großbank von den Nettozinserträgen, die wiederum von gestiegenen Einlagen und einem höheren Referenzzinssatz in Hongkong (HIBOR) getragen worden seien./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Hold
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,91 £ 		Abst. Kursziel*:
-13,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,27%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

