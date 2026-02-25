NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Bei der Profitabilität habe der Spirituosenhersteller hingegen besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.