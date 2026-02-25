HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.