Nordex Aktie

39,16EUR 4,10EUR 11,69%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

25.02.2026 08:52:32

Nordex Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,20 € 		Abst. Kursziel*:
-18,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,28%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

