AUTO1 Aktie

28,84EUR -0,66EUR -2,24%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

19.01.2026 10:53:45

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler rechne mit einer weiter starken Geschäftsdynamik, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Die Turnaround-Story gewinne an Schwung, und die Markterwartungen für die Margen hätten deutlich Luft nach oben. Auto1 bleibe ein wichtiger Sektortitel./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

Analysen zu AUTO1

16.01.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
09.01.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
Analysensuche

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 29,04 -1,56% AUTO1

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

