AUTO1 Aktie

16,29EUR 0,24EUR 1,50%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

26.02.2026 11:15:23

AUTO1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten wieder einmal die Erwartungen übertroffen und der Ausblick sei ermutigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,65 € 		Abst. Kursziel*:
122,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
127,13%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

