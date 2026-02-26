FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten wieder einmal die Erwartungen übertroffen und der Ausblick sei ermutigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek



