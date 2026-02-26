AUTO1 Aktie
|16,29EUR
|0,24EUR
|1,50%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
26.02.2026 11:15:23
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen hätten wieder einmal die Erwartungen übertroffen und der Ausblick sei ermutigend, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,65 €
|
Abst. Kursziel*:
122,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
127,13%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
