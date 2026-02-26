AUTO1 Aktie

17,24EUR 1,19EUR 7,41%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

26.02.2026 15:59:11

AUTO1 Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 30 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Annahmen für den Online-Gebrauchtwagenhändler nach dessen Jahreszahlen. Sie erhöhte zwar ihre Schätzungen für das Mengenwachstum, geht aber mittelfristig konservativer an die Bruttomarge heran./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 09:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16,30 € 		Abst. Kursziel*:
53,37%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
17,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,01%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

