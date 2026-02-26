AUTO1 Aktie

17,24EUR 1,19EUR 7,41%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

26.02.2026 11:57:36

AUTO1 Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,65 € 		Abst. Kursziel*:
131,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
123,32%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

