AUTO1 Aktie
|17,24EUR
|1,19EUR
|7,41%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
26.02.2026 11:57:36
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,65 €
|
Abst. Kursziel*:
131,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
123,32%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
25.02.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Auto1 verstärkt Talfahrt - Bodenbildungsversuch gescheitert (dpa-AFX)
|
25.02.26
|ROUNDUP 2: Auto1 enttäuscht mit Gewinnplänen - Aktie bricht ein (dpa-AFX)
|
25.02.26