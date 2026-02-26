LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.