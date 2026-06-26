Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer reduziere die immensen Glyphosat-Rechtsrisiken enorm, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagnachmittag. Nun seien alle Augen auf den parallel laufenden Vergleich gerichtet. Viele Anleger wollten das Thema erst endgültig vom Tisch haben, bevor sie wieder in Bayer investieren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,18 €
|
Abst. Kursziel*:
5,98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,58%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
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