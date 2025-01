NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach einer Anpassung der Offerte für die Banco de Sabadell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms geht in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin davon aus, dass die Übernahme gelingen wird./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 17:44 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.