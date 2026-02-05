NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Der Ausblick signalisiere aber Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.