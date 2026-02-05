BBVA Aktie
|20,45EUR
|-1,36EUR
|-6,24%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
05.02.2026 12:17:26
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Der Ausblick signalisiere aber Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,71 €
|
Abst. Kursziel*:
13,47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse