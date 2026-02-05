BBVA Aktie

20,45EUR -1,36EUR -6,24%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

05.02.2026 12:17:26

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Überschuss des vierten Quartals habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Marta Sanchez Romero am Donnerstag. Der Ausblick signalisiere aber Korrekturbedarf beim Konsens nach unten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,71 € 		Abst. Kursziel*:
13,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,91%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

