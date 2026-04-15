BBVA Aktie
|19,68EUR
|-0,36EUR
|-1,80%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 21,80 auf 20,50 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Das erste Quartal dürfte solide gewesen sein, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison spanischer Banken. Das Wirtschaftsumfeld habe sich jedoch mit dem Nahost-Konflikt geändert. Dies treibt die Analystin in die Defensive. Sie empfiehlt nun die Caixa./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Equal Weight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
21,00 €
Abst. Kursziel*:
-2,38%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
19,68 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|07:25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19,72
|-1,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:47
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|07:43
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:27
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|07:25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:24
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG