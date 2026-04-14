BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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14.04.2026 18:04:25

BBVA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Benjamin Toms passte seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der spanischen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Für den Überschuss 2027 senkte er sie leicht und begründete dies am Dienstag mit einer höheren Steuerrate sowie höheren Kosten und Abschreibungen. Höhere operative Gewinne glichen dies teilweise aus./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:35 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,25 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21,00 € 		Abst. Kursziel*:
-3,57%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
20,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,05%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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