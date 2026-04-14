NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Benjamin Toms passte seine Schätzungen vor den Quartalszahlen der spanischen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Für den Überschuss 2027 senkte er sie leicht und begründete dies am Dienstag mit einer höheren Steuerrate sowie höheren Kosten und Abschreibungen. Höhere operative Gewinne glichen dies teilweise aus./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:35 / EDT





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