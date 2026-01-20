Bechtle Aktie

42,32EUR -0,86EUR -1,99%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

20.01.2026 10:42:13

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Für 2025 rechne er für den IT-Dienstleister mit einem Umsatzplus von 2 Prozent und einem Rückgang des Vorsteuergewinns von 5 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,38 € 		Abst. Kursziel*:
15,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,78%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

