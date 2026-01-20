Bechtle Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Für 2025 rechne er für den IT-Dienstleister mit einem Umsatzplus von 2 Prozent und einem Rückgang des Vorsteuergewinns von 5 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
