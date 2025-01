NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Von einem niedrigeren Zins der Banque de France auf Guthaben auf staatlich regulierten Sparbüchern (Livret A) dürfte die BNP Paribas profitieren, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der festgelegte Zinssatz sei mit 2,4 Prozent per 1. Februar niedriger ausgefallen als mit 2,5 Prozent erwartet worden sei. Noch stärker dürfte der Societe Generale die Entscheidung über den Zinssatz zugutekommen, so Dickerson./bek/nas



