NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die französische Bank habe sich jüngst ausführlich zu wichtigen Wachstumstreibern und Synergien in der Vermögensverwaltung geäußert, schrieb Delphine Lee am Dienstagabend. Einige Ziele für das verwaltete Vermögen sowie den Neumittelzufluss wirkten ehrgeizig, doch insgesamt erschienen die Gewinnziele erreichbar. BNP sei zudem die am günstigsten bewertete europäische Bank./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT





