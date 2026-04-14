BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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14.04.2026 18:46:52

BNP Paribas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Delphine Lee passte am Dienstag ihre Schätzungen für das französische Kredithaus vor dessen Zahlen für das erste Quartal nur geringfügig an./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
90,71 € 		Abst. Kursziel*:
16,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
91,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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