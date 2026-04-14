NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Delphine Lee passte am Dienstag ihre Schätzungen für das französische Kredithaus vor dessen Zahlen für das erste Quartal nur geringfügig an./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST



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