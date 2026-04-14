BNP Paribas Aktie
|91,08EUR
|0,38EUR
|0,42%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
14.04.2026 18:46:52
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Delphine Lee passte am Dienstag ihre Schätzungen für das französische Kredithaus vor dessen Zahlen für das erste Quartal nur geringfügig an./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
106,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
90,71 €
|
Abst. Kursziel*:
16,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
91,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,38%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
17:58
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.04.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
13.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)