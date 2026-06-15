NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Airbus-Konkurrent habe sein Gebot für ein Jettraining-Programm der US-Marine zurückgezogen, nachdem festgestellt worden sei, dass es die Anforderungen nicht erfülle. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.