Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Airbus-Konkurrent habe sein Gebot für ein Jettraining-Programm der US-Marine zurückgezogen, nachdem festgestellt worden sei, dass es die Anforderungen nicht erfülle. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
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Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 219,05
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Abst. Kursziel*:
34,67%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 219,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,67%
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-
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