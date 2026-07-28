NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Das sehr starke Mengenwachstum des Nahrungsmittelherstellers im zweiten Quartal habe die etwas schwächere Preisentwicklung stärker als erwartet kompensiert, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bereiche Beauty und Personal Care hätten sich überdurchschnittlich gut entwickelt, während der Lebensmittelbereich die Erwartungen verfehlt habe. Geografisch betrachtet habe dies zu einem verfehlten Ergebnis in Europa geführt, aber zu einer sehr starken Geschäftsentwicklung in Asien./ck/rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:33 / EDT





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