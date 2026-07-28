NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Nach herausfordernden 18 Monaten infolge der unerwarteten Absetzung des ehemaligen Vorstandschefs Hein Schumacher sowie der durch die Ausgliederung des Eiscremegeschäfts und den Verkauf des Lebensmittelbereichs ausgelösten Schwankungen dürften die nun deutlich besser als erwarteten Zahlen für eine deutliche Stimmungsaufhellung sorgen. Die Anleger könnten darüber womöglich sogar die Turbulenzen rund um den laufenden Verkaufsprozess des Lebensmittelbereichs ausblenden./ck/rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.