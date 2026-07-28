SAFRAN Aktie
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe im zweiten Quartal glänzend abgeschnitten, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick auf allen relevanten Ebenen angehoben worden./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
410,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
343,40 €
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Abst. Kursziel*:
19,39%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
342,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
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Analyst Name::
Adrien Rabier
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KGV*:
-