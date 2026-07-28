Unilever Aktie
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|8,63%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele leicht angehoben, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer leicht steigenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,75 £
|
Abst. Kursziel*:
14,57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
49,73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,62%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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