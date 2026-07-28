NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele leicht angehoben, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet nun mit einer leicht steigenden Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026./ck/rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:01 / BST



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