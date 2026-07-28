Air Liquide Aktie
|173,00EUR
|-3,64EUR
|-2,06%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. James Hooper sprach am Dienstag von komplexen Resultaten mit mehreren Einmaleffekten. Alles in allem aber biete das Zahlenwerk wenig Anlass, etwas an seiner längerfristigen positiven Einschätzung der Aktien des französischen Industriegas-Herstellers zu ändern./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
189,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
172,00 €
|
Abst. Kursziel*:
9,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:21
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|18.06.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|172,60
|-2,29%
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|14:47
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|14:46
|GSK Buy
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|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|14:31
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:19
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:33
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|13:22
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:15
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:03
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:19
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:51
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:49
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:47
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:44
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.