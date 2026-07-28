Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Analyst David Hayes sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "überragenden Umsätzen" des Konsumgüterkonzerns im zweiten Quartal. Das angehobene Jahresziel dürfte zu einer um ein bis zwei Prozent höheren Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 führen./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 £
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
49,76 £
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Abst. Kursziel*:
-23,64%
|
Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
49,88 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,82%
|
Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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