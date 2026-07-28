Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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28.07.2026 12:30:47

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Analyst David Hayes sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "überragenden Umsätzen" des Konsumgüterkonzerns im zweiten Quartal. Das angehobene Jahresziel dürfte zu einer um ein bis zwei Prozent höheren Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 führen./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
49,76 £ 		Abst. Kursziel*:
-23,64%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
49,88 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,82%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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