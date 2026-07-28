NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Analyst David Hayes sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "überragenden Umsätzen" des Konsumgüterkonzerns im zweiten Quartal. Das angehobene Jahresziel dürfte zu einer um ein bis zwei Prozent höheren Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 führen./ck/rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.