FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle am Dienstag. Der britische Telekomanbieter komme in mehrfacher Hinsicht voran./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET



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