Vodafone Group Aktie
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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle am Dienstag. Der britische Telekomanbieter komme in mehrfacher Hinsicht voran./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
1,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,21 £
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Abst. Kursziel*:
23,51%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
1,22 £
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Abst. Kursziel aktuell:
23,34%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
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KGV*:
-
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