NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem ließen avisierte Konzerte hochkarätiger Musiker auch für 2024 gute Geschäfte erwarten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 07:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.