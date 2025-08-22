CTS Eventim Aktie
|81,20EUR
|-1,70EUR
|-2,05%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 118 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Anhaltende kurzfristige Schwankungen beim operativen Geschäft überschatteten die langfristigen Chancen des Tickethändlers und Eventveranstalters, schrieb Lara Simpson am Donnerstagabend nach den Halbjahreszahlen. Es komme nun auf das zweite Halbjahr an, um die Anlegerstimmung wiederzubeleben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 19:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
114,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
82,45 €
|
Abst. Kursziel*:
38,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,94%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 114 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
21.08.25
|XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - CTS Eventim brechen ein (Dow Jones)
|
21.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
21.08.25
|ROUNDUP 2: CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
21.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
21.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Anleger ergreifen bei CTS Eventin die Flucht - Neun-Monats-Tief (dpa-AFX)
|
21.08.25
|ROUNDUP: CTS Eventim schockt mit Gewinneinbruch - Aktienkurs sackt ab (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventimmehr Analysen
|08:12
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|06:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|06:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|06:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|24.05.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|82,35
|-0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:34
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Walmart Buy
|UBS AG
|06:59
|BioNTech Neutral
|UBS AG
|06:59
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|06:16
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|21.08.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|CTS Eventim Add
|Baader Bank
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|21.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|21.08.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG