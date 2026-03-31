CTS Eventim Aktie
|50,20EUR
|0,42EUR
|0,84%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49,88 €
|
Abst. Kursziel*:
90,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89,24%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
30.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|CTS Eventim enttäuscht mit Prognose (dpa-AFX)
|
27.03.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
27.03.26
|AKTIE IM FOKUS 3: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein (dpa-AFX)
|
27.03.26
|XETRA-SCHLUSS/DAX bleibt auf Talfahrt - Kursdebakel für CTS Eventim (Dow Jones)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.03.26
|CTS Eventim-Aktie dennoch deutlich im Minus: Unternehmensumsatz klettert erstmals über Marke von 3 Milliarden Euro (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|50,10
|0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Rio Tinto Equal-weight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Orsted Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG