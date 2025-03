NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck vor den am 14. März erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall geht laut einer am Montag vorliegenden Studie nach wie vor davon aus, dass die US-Zölle weniger schlimm ausfallen werden als befürchtet. Zwar seien die Industriedaten im Februar noch schwach gewesen, aber die Unsicherheiten dürften ihren Höhepunkt erreicht haben. Seien sie auf die eine oder andere Art beseitigt, dürften sich die Endmärkte wieder verbessern. Der deutsche Nutzfahrzeughersteller scheine am besten positioniert zu sein, um von einem stärker werdenden US-Markt zu profitieren, schrieb er./ck/la



