ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in Taiwan sei ein "durchaus positiver erster Schritt", schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung. Er geht davon aus, dass der Essenslieferant unter Druck der Investoren steht, Wert aus seinem Portfolio zu schöpfen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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