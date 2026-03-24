Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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24.03.2026 11:07:54

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in Taiwan sei ein "durchaus positiver erster Schritt", schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung. Er geht davon aus, dass der Essenslieferant unter Druck der Investoren steht, Wert aus seinem Portfolio zu schöpfen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,03 € 		Abst. Kursziel*:
99,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
100,75%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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