Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in Taiwan sei ein "durchaus positiver erster Schritt", schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung. Er geht davon aus, dass der Essenslieferant unter Druck der Investoren steht, Wert aus seinem Portfolio zu schöpfen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,03 €
|
Abst. Kursziel*:
99,56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,75%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
12:27
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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23.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
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23.03.26
|ROUNDUP: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan - Aktie steigt (dpa-AFX)
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23.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Delivery Hero
|11:07
|Delivery Hero Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
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|UBS AG
|10:53
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|Jefferies & Company Inc.
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|19.03.26
|Delivery Hero Overweight
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|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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