Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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07.05.2026 13:38:03

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zwischenbericht der Online-Apotheke zum aktuellen Geschäftsverlauf sei positiv, schrieb Guillaume Galland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Dynamik habe im April angehalten mit verbesserten Trends sowohl im verschreibungspflichtigen als auch im rezeptfreien Bereich./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,90 € 		Abst. Kursziel*:
49,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,32%
Analyst Name::
Guillaume Galland 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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