AXA Aktie

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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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07.05.2026 13:20:54

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif schraubte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um 4,5 bis 6 Prozent nach oben. Er lehne sich damit an die Definition des Versicherers für diese Kennziffer an, so der Experte am Mittwochabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,54 € 		Abst. Kursziel*:
15,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,33%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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