AXA Aktie
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WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif schraubte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um 4,5 bis 6 Prozent nach oben. Er lehne sich damit an die Definition des Versicherers für diese Kennziffer an, so der Experte am Mittwochabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,54 €
|
Abst. Kursziel*:
15,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,33%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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