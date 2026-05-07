HSBC Holdings Aktie
|15,52EUR
|0,04EUR
|0,28%
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
HSBC Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1360 auf 1370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um etwas angehoben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht der Bank. Der starke Zinsüberschuss und die hohen Gebühreneinnahmen seien durch die gestiegenen Kosten zunichtegemacht worden./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,41 £
|
Abst. Kursziel*:
2,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,41 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,16%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
12:27
|Schwacher Wochentag in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.05.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
06.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
06.05.26
|Optimismus in Europa: nachmittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
06.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|13:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|HSBC Holdings plc
|15,52
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:21
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:21
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:47
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|13:44
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|13:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|13:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:37
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|13:31
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:14
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:08
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:07
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|13:06
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|13:05
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:59
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|12:57
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|12:56
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12:54
|GFT Buy
|Warburg Research
|12:53
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|12:52
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12:44
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|LANXESS Sell
|UBS AG
|12:42
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12:37
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|12:36
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital