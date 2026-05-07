NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1360 auf 1370 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um etwas angehoben, schrieb Kian Abouhossein in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht der Bank. Der starke Zinsüberschuss und die hohen Gebühreneinnahmen seien durch die gestiegenen Kosten zunichtegemacht worden./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:00 / BST



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