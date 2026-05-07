GFT Aktie
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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Softwareanbieter beschleunige seine Geschäfte in Amerika, schrieb Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die sich aufbauende Dynamik im KI-Bereich und den ermutigenden Umsatzmix./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,86 €
|
Abst. Kursziel*:
61,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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