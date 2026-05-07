Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 275 auf 290 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal vor allem mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
290,00 DKK
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
39,16 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
295,50 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
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