FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Konzern habe für das Schlussquartal solide Zahlen geliefert, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bemängelte einzig eine kleinere Schwäche abseits des Telekommunikationsgeschäfts. So seien das operative Ergebnis und der freie Barmittelfluss zum Jahresende unter den Erwartungen geblieben aufgrund niedrigerer Immobilienerträge in Deutschland./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:46 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 09:18 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.