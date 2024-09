FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Anleger hätten lange gewartet, doch nun komme es geballt mit gleich zwei Kapitalmarkttagen von T-Mobile US, gefolgt vom Mutterkonzern, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht nur wenig Luft nach oben für den T-Mobile-Kurs. Das 32-Euro-Ziel für die Telekom-Aktie könne aber erreicht werden durch eine Neubewertung des Unternehmensstamms./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2024 / 08:52 / GMT



