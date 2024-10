HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Bonner hätten bereits im Vorfeld ihres Kapitalmarkttags überraschend hohe Erträge für die Aktionäre im kommenden Jahr in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Usman Ghazi am Donnerstag. Dass die Verschuldung stabil gehalten und der daraus resultierende Spielraum für einen Ausbau der Beteiligung an T-Mobile US sowie zusätzliche Aktienrückkäufe genutzt werden solle, sei eine neue und erfreuliche Entwicklung. Zudem sehe das in Aussicht gestellte Gewinnwachstum (EPS) nur auf den ersten Blick mäßig aus./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 09:49 / GMT





