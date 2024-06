NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Ottavio Adorisio sieht die Anlagestory der Bonner in seinem Kommentar vom Donnerstag insgesamt gestärkt. Der künftige Einfluss von Lohnkosten sei geringer als zunächst befürchtet. Zudem sei die Übernahme von UScellular-Aktivitäten durch die Tochter T-Mobile US wertsteigernd. Ferner mache der Kurssprung von T-Mobile US die Bewertung der T-Aktie noch attraktiver./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 05:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2024 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.