Deutsche Telekom Aktie
|28,89EUR
|1,45EUR
|5,28%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Nehme man das US-Geschäft aus der Betrachtung heraus, dann hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Akhil Dattani in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man T-Mobile US hinzu, dann liege der Nettogewinn um sechs Prozent über der Markterwartung und der Free Cashflow um drei Prozent darüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,79 €
|
Abst. Kursziel*:
31,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,53%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:20