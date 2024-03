NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Außer an den aktualisierten Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Logistikers habe sich an seinen Prognosen nichts geändert, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig sei das Unternehmen im Sektor gut positioniert. Doch die kurz- bis mittelfristigen Erwartungen dürften sich als zu optimistisch erweisen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 15:37 / GMT





