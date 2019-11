Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Wiener Cateringunternehmens DO & CO nach Vorlage der Halbjahreszahlen 2019/20 bestätigt. Auch das Kursziel von 110,00 Euro bleibt unverändert. Die Papiere von DO & CO sehen die Analysten als "signifikant unterbewertet" mit einem Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe von 30 Prozent.

Nach einem Umsatzanstieg von 18,4 Prozent im zweiten Quartal, habe das Management von DO & CO die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 930 Mio. Euro auf "näher an 1 Mrd. Euro" angehoben und jene für 2020/21 von 1,3 Mrd. Euro bestätigt, schreiben die Berenberg-Analysten James Letten und Gerhard Orgonas.

Angesichts des starken Halbjahres und der Prognosenanhebung haben auch die Analysten ihre Umsatzschätzung um 1,2 Prozent erhöht. Dies reflektiere das anhaltende starke organische Wachstum, insbesondere in der Türkei und Griechenland.

Die EBIT-Prognosen wurden dagegen um 3 bis 6 Prozent nach unten korrigiert. Dies liege einerseits an den Anlaufkosten am Flughafen Heathrow in London, wo DO & CO sich auf die Übernahme des gesamten Caterings der British Airways vorbereitet und andererseits an einmaligen Kosten für den Übernahmeprozess der Lufthansa-Tochter LSG Sky Chefs, aus dem sich DO&CO zurückgezogen hat, schrieben die Analysten.

Die Schätzungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,58 Euro (2019/2020), bei 5,58 Euro (2020/21) und bei 6,46 Euro (2021/22). Die Dividendenprognosen belaufen sich für alle drei Geschäftsjahre auf jeweils 0,85 Euro.

Die Aktien von DO & CO notierten am Freitagnachmittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,66 Prozent auf 85,60 Euro.

