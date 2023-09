Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von DO & CO bestätigt. Das Kursziel wird von Analyst Christoph Greulich unverändert mit 155,0 Euro beziffert.

Die Berenberg-Experten reduzieren ihre Schätzungen leicht, um den Gegenwind durch die Schwäche der türkischen Lira zu berücksichtigen, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 5,91 Euro für das Geschäftsjahr 2023/24, sowie 7,30 bzw. 8,12 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,62 Euro für 2023/24, sowie 1,98 bzw. 2,19 Euro für die beiden folgenden Geschäftsjahre.

Die DO & CO-Titel notierten an der Wiener Börse zuletzt am Donnerstag bei 106,80 Euro.

