Douglas Aktie
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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der anhaltenden Konsumflaute rechne er nun mit einem schwächeren zweiten Quartal der Parfümeriekette, schrieb Henrik Paganetty in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er kürzte zudem seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre moderat./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
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Unternehmen:
Douglas AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
14,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
10,42 €
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Abst. Kursziel*:
34,36%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
10,34 €
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Abst. Kursziel aktuell:
35,40%
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Analyst Name::
Henrik Paganetty
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KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
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22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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15.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
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25.03.26
|SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
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23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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20.03.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)