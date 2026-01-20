Douglas Aktie
|11,10EUR
|-0,50EUR
|-4,31%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11,42 €
|
Abst. Kursziel*:
13,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
